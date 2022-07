Traffico Roma del 22-07-2022 ore 18:30 (Di venerdì 22 luglio 2022) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani incidenti con code sulla via Pontina in direzione Pomezia tra il raccordo e Castel di Decima e verso Roma tra Castel Romano i castelli decima intenso il Traffico sul Raccordo Anulare file lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti tra lo svincolo A24 e Appia stessa situazione lui la carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana ancora code Dopo un incidente sulla A24 Roma-l’aquila-teramo tra il raccordo è la barriera di Roma Est verso Teramo in città in piazza della ancora chiuso lo svincolo per via Gregorio VII nel sottopasso fino a domani sabato 23 luglio e fino al 4 settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario sospeso per lavori e ci saranno bus al posto dei treni tra Ciampino ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani incidenti con code sulla via Pontina in direzione Pomezia tra il raccordo e Castel di Decima e versotra Castelno i castelli decima intenso ilsul Raccordo Anulare file lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti tra lo svincolo A24 e Appia stessa situazione lui la carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana ancora code Dopo un incidente sulla A24-l’aquila-teramo tra il raccordo è la barriera diEst verso Teramo in città in piazza della ancora chiuso lo svincolo per via Gregorio VII nel sottopasso fino a domani sabato 23 luglio e fino al 4 settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario sospeso per lavori e ci saranno bus al posto dei treni tra Ciampino ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22 - 07 - 2022 ore 17:45

UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU' VEICOLI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A24 ROMA - TERAMO, AL MOMENTO IL TRAFFICO E' CONGESTIONATO A PARTIRE DA LUNGHEZZA FINO ALLA

Cassia Bis, chiusure notturne per sostituzione spartitraffico

Prendono il via martedì 26 luglio i lavori per la sostituzione delle barriere di spartitraffico centrale della "Cassia Veientana", nota anche come Cassia

Cesena, incendio E54 oggi: in fiamme un Tir di granoturco

Cesena, 22 luglio 2022 - Non c'è pace per la E45, dove oggi si sono verificati un incidente e un incendio: in entrambe i casi sono intervenuti i vigili del fuoco. Alle 12.30 due squadre dei pompieri d