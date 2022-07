Summit di mercato in casa Atalanta, si punta tutto sul centravanti italiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Il calciomercato dell’Atalanta entra nel vivo. Dopo i due innesti provenienti dalla Serie A (il riscatto di Demiral e Ederson dalla Salernitana) si punta un altro calciatore del nostro massimo campionato. Secondo tuttomercatoweb, dopo l’arrivo a Bergamo del co-presidente Steve Pagliuca, ci sarebbe stato un Summit di calciomercato in società. Nel dialogo si è fatto il nome di Andrea Pinamonti dell‘Inter, e il club nerazzurro si metterebbe nel tavolo delle trattative per offerte almeno di 20 milioni, ovvero il prezzo di partenza fissato per l’italiano. Atalanta Pinamonti Inter L’Atalanta punta ad un prestito con diritto di riscatto e manca un accordo ancora con l’Inter per la formula giusta. Il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022) Il calciodell’entra nel vivo. Dopo i due innesti provenienti dalla Serie A (il riscatto di Demiral e Ederson dalla Salernitana) siun altro calciatore del nostro massimo campionato. Secondoweb, dopo l’arrivo a Bergamo del co-presidente Steve Pagliuca, ci sarebbe stato undi calcioin società. Nel dialogo si è fatto il nome di Andrea Pinamonti dell‘Inter, e il club nerazzurro si metterebbe nel tavolo delle trattative per offerte almeno di 20 milioni, ovvero il prezzo di partenza fissato per l’Pinamonti Inter L’ad un prestito con diritto di riscatto e manca un accordo ancora con l’Inter per la formula giusta. Il ...

