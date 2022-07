Rai 1 | Un volto notissimo sta per tornare? Ribaltone totale per il Tg1 (Di venerdì 22 luglio 2022) Rai 1 alcune indiscrezioni darebbero quasi per certa la notizia. Al Tg 1 si sono mosse le acque e un volto amatissimo potrebbe tornare. Rai 1Nelle ultime settimane dietro le quinte dei vertici della Rai è successo davvero di tutto. Vediamo insieme quali sono le ultime indiscrezioni che vedrebbero il ritorno di un volto amatissimo del Tg 1. Il terremoto su Rai 1 continua con le naturali scosse di assestamento. Dopo l’allontanamento di Giorgino dal Tg1, sono cambiate molte cose. Monica Maggioni è la prima donna a dirigere la testata giornalistica di Rai 1 e sta apportando tanti cambiamenti. Nonostante le chiacchere e i rumors sul destino di Francesco Giorgino, la direttrice va avanti per la sua strada e si trova in queste ore ad affrontare i momenti delicati attorno alla caduta del governo Draghi, con tutto ciò che ne consegue nelle ... Leggi su specialmag (Di venerdì 22 luglio 2022) Rai 1 alcune indiscrezioni darebbero quasi per certa la notizia. Al Tg 1 si sono mosse le acque e unamatissimo potrebbe. Rai 1Nelle ultime settimane dietro le quinte dei vertici della Rai è successo davvero di tutto. Vediamo insieme quali sono le ultime indiscrezioni che vedrebbero il ritorno di unamatissimo del Tg 1. Il terremoto su Rai 1 continua con le naturali scosse di assestamento. Dopo l’allontanamento di Giorgino dal Tg1, sono cambiate molte cose. Monica Maggioni è la prima donna a dirigere la testata giornalistica di Rai 1 e sta apportando tanti cambiamenti. Nonostante le chiacchere e i rumors sul destino di Francesco Giorgino, la direttrice va avanti per la sua strada e si trova in queste ore ad affrontare i momenti delicati attorno alla caduta del governo Draghi, con tutto ciò che ne consegue nelle ...

