Perché la passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti si è conclusa in anticipo (Di venerdì 22 luglio 2022) L'attività extraveicolare condotta da Samantha Cristoforetti e dal cosmonauta russo Oleg Artemyev è terminata dopo sei ore, a causa di motivi di sicurezza legati all'autonomia delle tute spaziali. Sono stati raggiunti tre obiettivi su quattro pianificati Leggi su wired (Di venerdì 22 luglio 2022) L'attività extraveicolare condotta dae dal cosmonauta russo Oleg Artemyev è terminata dopo sei ore, a causa di motivi di sicurezza legati all'autonomia delle tute spaziali. Sono stati raggiunti tre obiettivi su quattro pianificati

