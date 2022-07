Milan, tra Tanganga e N’Dicka: il prezzo è identico. Le ultime (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Milan sta lavorando al difensore e proprio ieri ha incontrato Paratici per Tanganga: l’alternativa è N’Dicka Il Milan sta lavorando al difensore e proprio ieri ha incontrato Paratici per Tanganga: l’alternativa è N’Dicka. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle trattative rossonere. Paratici avrebbe chiesto 20 milioni per il centrale degli Spurs, Maldini e Massara stanno pensando. Intanto si fa largo l’ipotesi N’Dicka dell’Eintracht. Il costo è sempre di 20 milioni ma potrebbe abbassarsi visto la scadenza del contratto nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilsta lavorando al difensore e proprio ieri ha incontrato Paratici per: l’alternativa èIlsta lavorando al difensore e proprio ieri ha incontrato Paratici per: l’alternativa è. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle trattative rossonere. Paratici avrebbe chiesto 20 milioni per il centrale degli Spurs, Maldini e Massara stanno pensando. Intanto si fa largo l’ipotesidell’Eintracht. Il costo è sempre di 20 milioni ma potrebbe abbassarsi visto la scadenza del contratto nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

