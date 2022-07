Meteo Roma del 22-07-2022 ore 19:15 (Di venerdì 22 luglio 2022) Meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo a concedi completamente sereni su tutti i settori al pomeriggio attese isolate precipitazioni su Alpi Appennino tosco-emiliano soleggiato sul resto del settentrione in serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo residui fenomeni sulle Alpi Orientali al centro tempo stabile asciutta al mattino su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutti i settori Salvino via Denza 20 sui settori interni in serata non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità al sud giornata all’insegna del bel tempo con Cieli soleggiati su tutte le regioni sia mattino che nelle ore pomeridiane in serata ancora tempo stabile asciutto su tutti i settori con Cieli in prevalenza ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo a concedi completamente sereni su tutti i settori al pomeriggio attese isolate precipitazioni su Alpi Appennino tosco-emiliano soleggiato sul resto del settentrione in serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo residui fenomeni sulle Alpi Orientali al centro tempo stabile asciutta al mattino su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutti i settori Salvino via Denza 20 sui settori interni in serata non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità al sud giornata all’insegna del bel tempo con Cieli soleggiati su tutte le regioni sia mattino che nelle ore pomeridiane in serata ancora tempo stabile asciutto su tutti i settori con Cieli in prevalenza ...

