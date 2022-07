Marotta su Dybala: «Non avevamo posto per lui. Lo vedo bene a Roma» (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo ha detto l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da DAZN su Dybala ha risposto così «Si è parlato tanto, posso solo dire che è un ragazzo serio, un gran professionista ma noi eravamo e siamo a posto in un settore offensivo di grande valore. Non c’era spazio non perché non fosse bravo ma perché non c’era la necessità, tutto è stato strumentalizzato e si rischia di fare brutta figura ma non è così. Oggi l’Inter ha un reparto offensivo di grande valore e ce lo teniamo stretto». Marotta ha poi aggiunto «Lo vedo bene a Roma, credo sia la piazza ideale per lui perché possa sentirsi un leader. Non dico erede di Totti, ma può dare soddisfazione ai tifosi con le sue giocate, gli auguro ogni bene». Su Bremer poi «Piero Ausilio lavorava ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo ha detto l’ad dell’Inter Giuseppe, intervistato da DAZN suha riscosì «Si è parlato tanto, posso solo dire che è un ragazzo serio, un gran professionista ma noi eravamo e siamo ain un settore offensivo di grande valore. Non c’era spazio non perché non fosse bravo ma perché non c’era la necessità, tutto è stato strumentalizzato e si rischia di fare brutta figura ma non è così. Oggi l’Inter ha un reparto offensivo di grande valore e ce lo teniamo stretto».ha poi aggiunto «Lo, credo sia la piazza ideale per lui perché possa sentirsi un leader. Non dico erede di Totti, ma può dare soddisfazione ai tifosi con le sue giocate, gli auguro ogni». Su Bremer poi «Piero Ausilio lavorava ...

