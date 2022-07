Lo scambio saltato non ferma Allegri: ecco il prossimo colpo della Juventus (Di venerdì 22 luglio 2022) Il centravanti classe 2000 ha vissuto a Parigi la sua miglior stagione in carriera e tornerebbe volentieri, ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' il club francese avrebbe già detto no a questo ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Il centravanti classe 2000 ha vissuto a Parigi la sua miglior stagione in carriera e tornerebbe volentieri, ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' il club francese avrebbe già detto no a questo ...

renzosilla : @ilciccio67 Sono fatti diversi....qui è saltato tutto perché l'Inter ha come merce di scambio punti Conad..alla Juv… - juventinovero4 : @dariopelle3 Ricordando che la Juve aveva fatto lo scambio Dybala/Lukaku saltato per il rifiuto dell' argentino alt… - JZ421509874 : RT @_Pupi81_: Tutto parte dallo scambio Dzeko-Sanchez saltato per 1 milione di euro scarso. Ora Dzeko sarebbe già andato via a scadenza e… - _Pupi81_ : Tutto parte dallo scambio Dzeko-Sanchez saltato per 1 milione di euro scarso. Ora Dzeko sarebbe già andato via a s… - infoitsport : Cds – Dybala, Inter fuori gioco: non è nei piani di Inzaghi. Dzeko, saltato uno scambio -