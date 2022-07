Lo ammetto: sono un uomo pucci pucci. Anzi, una portinaia. Ma non posso farci nulla (Di venerdì 22 luglio 2022) Devo farvi una confidenza: sono un uomo pucci pucci. Che cosa fanno gli uomini pucci pucci? La cosa fondamentale è questa: portano la colazione a letto alla propria amata. Quando Ethel dorme da me, sa con certezza che la mattina le porterò su un vassoio il mio amore e i miei cornetti caldi, caldi come il mio amore. “Questo è il momento più bello” mi dice ogni volta con gli occhioni sgranati, si commuove sempre, ogni colazione ha qualcosa di diverso, uso tutta la mia fantasia per creare combinazioni inattese, tutto è curato, dal colore dei tovaglioli alla scelta della frutta di bosco che non deve mancare mai: mirtilli, lamponi, more. sono un uomo servizievole, mi metto al servizio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Devo farvi una confidenza:un. Che cosa fanno gli uomini? La cosa fondamentale è questa: portano la colazione a letto alla propria amata. Quando Ethel dorme da me, sa con certezza che la mattina le porterò su un vassoio il mio amore e i miei cornetti caldi, caldi come il mio amore. “Questo è il momento più bello” mi dice ogni volta con gli occhioni sgranati, si commuove sempre, ogni colazione ha qualcosa di diverso, uso tutta la mia fantasia per creare combinazioni inattese, tutto è curato, dal colore dei tovaglioli alla scelta della frutta di bosco che non deve mancare mai: mirtilli, lamponi, more.unservizievole, mi metto al servizio di ...

BLUEM00NJK : sono una pervertita lo ammetto sono coerente - Akemichan7 : @soniabriefs shippo *inserisci coppia badwrong a caso* sono un demone' e io sono tipo lì 'sì, ok, ma non ti danno u… - HerrrHorst : @kat_prima Io sono stato molto fortunato lo ammetto, e ripensando a come sono andate le cose negli ultimi tre anni,… - i91ryujin : @iRyujvn prima si. lo ammetto. Ora no mi stai super simp giuro perravore sono fan diventiamo bestiez - InsalatinaMista : @elio_vito I fuoriusciti non hanno mai vissuto di vita propria ma sono esistiti solo per l'inflato vitale di Belusc… -