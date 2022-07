livetennisit : Italiani nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 21 Luglio 2022 - livetennisit : Italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 14 Luglio 2022 - livetennisit : Italiani nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 14 Luglio 2022 -

FIT

... disputato al primo turno dell'di Imola ben otto anni fa. Quindi in chiusura di programma ... n.48 del ranking e quinta favorita del seeding, chesera ha battuto in rimonta Elisabetta ...Ieri sera,14 luglio, Herbie Hancock all'Arena del Santa Giuliana ha spaziato a 360 gradi ... Luana Pioppi Foto Rita Paltracca ← Tutto pronto allo Junior per l'F. B. M Tennis Tournament ... ITF: giovedì nero per l'Italia al femminile