Inter, TMW: "Si prova a chiudere per Milenkovic" (Di venerdì 22 luglio 2022) Inter Milenkovic- L'Inter continua il suo precampionato in Trentino, i nerazzurri sono attivi sul mercato, Marotta cerca il nuovo difensore dopo aver perso Bremer, trasferitosi alla Juve. Marotta e Zanetti sono attivissimi sul mercato in entrata e in uscita, cercando di convincere Alexis Sanchez a rescindere il contratto. Si dá priorità a un difensore, Simone Inzaghi nell'Intervista post partita contro il Monaco l'ha chiesto urgentemente. Fino a Sabato si poteva credere che il difensore sarebbe stato Gleison Bremer, invece, il brasiliano è stato soffiato dalla Juventus. In cima della lista del D.S dei bianconeri c'è il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Il Serbo è in uscita dai viola, che chiedono circa 15 milioni per il giocatore. Ieri il D.S dei Toscani, Joe Barone ha rilasciato queste ...

