Gravissimo lutto per Renato Pozzetto, chiuso nel più stretto silenzio (Di venerdì 22 luglio 2022) Renato Pozzetto lutto. Una brutta notizia ha raggiunto la famiglia del noto attore lombardo, che però non ha ancora commentato pubblicamente. Come riporta il sito Varese News, che pubblica l’annuncio mortuario in cui si rende nota la data dei funerali, è scomparso il fratello maggiore del comico, Ettore Pozzetto. I funerali del fratello di Renato Pozzetto, che aveva 91 anni, si svolgeranno il prossimo 25 luglio nella chiesa di San Pietro a Gemonio, località in provincia di Varese. “Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento”, è il messaggio pubblicato nelle scorse ore dalla moglie di Ettore Pozzetto, Lucia, e dai figli Rossella e Riccardo. Renato Pozzetto lutto: morto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022). Una brutta notizia ha raggiunto la famiglia del noto attore lombardo, che però non ha ancora commentato pubblicamente. Come riporta il sito Varese News, che pubblica l’annuncio mortuario in cui si rende nota la data dei funerali, è scomparso il fratello maggiore del comico, Ettore. I funerali del fratello di, che aveva 91 anni, si svolgeranno il prossimo 25 luglio nella chiesa di San Pietro a Gemonio, località in provincia di Varese. “Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento”, è il messaggio pubblicato nelle scorse ore dalla moglie di Ettore, Lucia, e dai figli Rossella e Riccardo.: morto il ...

