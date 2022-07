(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria dihanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania, con il quale è stato disposto il sequestro e ladi due immobili del valore complessivo di circaubicati nelle province di Fermo e di Napoli, nella disponibilità di un uomo di origini campane, già condannato in via definitiva a 7 anni e quattro mesi di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura Generale della Repubblica di Catania a seguito di approfondite indagini patrimoniali svolte dai finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria diche, ...

AnsaMarche : Gdf Ancona confisca negozio e appartamento per 300mila euro. Proprietario condannato per traffico sostanze stupefac… -

Agenzia ANSA

sono svolte da oltre 150 Finanzieri nelle province di Firenze, Prato,, Arezzo, Benevento, Bologna, Crotone, Forli - Cesena, Milano, Modena, Monza - Brianza, Napoli, Padova, Reggio Emilia, ...Nel 2021, nella provincia di, risultano registrate all'applicativo regionale 1.711 strutture, fra appartamenti privati e bed and breakfast non imprenditoriali. Previste sanzioni che vanno da ... Gdf Ancona lancia operazione 'Affitti in chiaro' I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania, con il quale è stato disposto il sequestro e la c ...Operazione della guardia di finanza di Pesaro all’interno di un’attività commerciale gestita da extracomunitari, culminata con il sequestro di oltre ventimila articoli potenzialmente pericolosi, in pa ...