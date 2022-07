F1, risultati e classifica FP2 GP Francia 2022: Sainz davanti a Leclerc, terzo Verstappen (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Mondiale di F1 2022 ha visto oggi, venerdì 22 luglio, scattare il GP di Francia, valido come dodicesima prova del calendario. Nel tardo pomeriggio italiano si è appena conclusa la seconda delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60?. davanti a tutti la Ferrari, con lo spagnolo Carlos Sainz primo in 1:32.527, mentre il monegasco Charles Leclerc è secondo a 0.101 dal compagno di squadra. terzo Max Verstappen con la Red Bull a 0.550. classifica FP2 F1 GP Francia 2022 1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.527 222 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.628 +0.101s 22 3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:33.077 +0.550s 17 4 63 George Russell MERCEDES ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Mondiale di F1ha visto oggi, venerdì 22 luglio, scattare il GP di, valido come dodicesima prova del calendario. Nel tardo pomeriggio italiano si è appena conclusa la seconda delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60?.a tutti la Ferrari, con lo spagnolo Carlosprimo in 1:32.527, mentre il monegasco Charlesè secondo a 0.101 dal compagno di squadra.Maxcon la Red Bull a 0.550.FP2 F1 GP1 55 CarlosFERRARI 1:32.527 222 16 CharlesFERRARI 1:32.628 +0.101s 22 3 1 MaxRED BULL RACING RBPT 1:33.077 +0.550s 17 4 63 George Russell MERCEDES ...

