Ex Non è la Rai: adesso fa la badante, ecco chi è (Di venerdì 22 luglio 2022) Non sempre programmi come Non è la Rai consentono di ottenere un successo stabile e duraturo: un ex valletta ora fa la badante. Tra i programmi da considerarsi un vero e proprio trampolino di lancio, non possiamo non citare Non è la Rai – in onda dal 1991 al 1995. Moltissime dive infatti hanno iniziato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 22 luglio 2022) Non sempre programmi come Non è la Rai consentono di ottenere un successo stabile e duraturo: un ex valletta ora fa la. Tra i programmi da considerarsi un vero e proprio trampolino di lancio, non possiamo non citare Non è la Rai – in onda dal 1991 al 1995. Moltissime dive infatti hanno iniziato L'articolo proviene da Leggilo.org.

AlexBazzaro : Sono passate 48 ore da quando #Burioni ha offeso una ragazza fragile. Nessun politico di sinistra ha condannato la… - roblat53 : @golretzka2 Rizzato,non si può sentire, scandalosamente tifoso di Pogacar, come tutti i commentatori RAI. - BenCharlies : @BimbiMeb Come non prenderà nemmeno un voto dai 'piccoli' evasori fiscali. Perché? Ma perché ha fatto pagare a tutt… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: La mamma di Fabrizio Catalano: “Sono 17 anni senza Fabrizio e non avrei mai pensato di sopravvivere tanto a lungo. Sen… - flaviamoratelli : RT @Michele_Anzaldi: Nel giorno in cui Mattarella scioglie le Camere e vengono fissate elezioni per il 25 settembre, la Rai non propone nes… -