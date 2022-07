Duplice omicidio Ponticelli | ritrovata l' arma del delitto | il killer ha parlato

(Di venerdì 22 luglio 2022): decreto di fermo per il presuntoNapoli, 22 luglio 2022 " Uccisi per una faida interna al clan De Micco - De Martino , una guerra di potere in atto al quartiere ...

ilgiornalelocal : #Camorra, duplice omicidio a Napoli: killer fa ritrovare arma e si “pente” - cronacacampania : Duplice omicidio a Ponticelli, il killer collabora con la Procura: ritrova una pistola - sudreporter : #Napoli, duplice omicidio a Ponticelli: fermato Pipolo, scontro interno al clan De Micco-De Martino. Ieri la manife… - cronachecampane : Camorra, ritrovata la pistola del duplice omicidio di Ponticelli #Camorra #clandemicco #Napoli #primopiano - puntomagazine : Fermato un 28enne per il duplice omicidio di Carlo Esposito e Antimo Imperatore avvenuto a Ponticelli - #news… -

a Ponticelli: decreto di fermo per il presunto killer Napoli, 22 luglio 2022 " Uccisi per una faida interna al clan De Micco - De Martino , una guerra di potere in atto al quartiere ...... nato nell'ottobre del 1994, in quanto gravemente indiziato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e di. L'uomo - secondo gli inquirenti legato al clan De Micco/De Martino ...La Provincia si costituisce parte civile nel processo per il duplice omicidio di Gabriela e Renata Trandafir, madre e figlia uccise a colpi di fucile dal 69enne Salvatore Montefusco. È quanto è stato ...L'agguato mortale è maturato nell'ambito di una faida interna al clan De Micco-De Martino. Estraneo a dinamiche criminali Antimo Imperatore, ucciso per errore dai colpi di pistola ...