Draghiani ferventi, interessati o immaginari: la sfida sul «brand» tra i partiti divisi (Di venerdì 22 luglio 2022) Un po’ tutti adesso rivendicano di averlo sostenuto con lealtà. Anche chi ha contribuito a determinarne la caduta Leggi su corriere (Di venerdì 22 luglio 2022) Un po’ tutti adesso rivendicano di averlo sostenuto con lealtà. Anche chi ha contribuito a determinarne la caduta

Luxgraph : Draghiani ferventi, interessati o immaginari: la sfida sul «brand» tra i partiti divisi #corriere #news #2022… - MarioBorsci : RT @serc_os: @HuffPostItalia ???????? Un like dopo due ore( probabilmente per sbaglio). Neanche i più ferventi draghiani accettano un leccaculi… - ammdaniele : RT @serc_os: @HuffPostItalia ???????? Un like dopo due ore( probabilmente per sbaglio). Neanche i più ferventi draghiani accettano un leccaculi… - serc_os : @HuffPostItalia ???????? Un like dopo due ore( probabilmente per sbaglio). Neanche i più ferventi draghiani accettano u… -