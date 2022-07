(Di venerdì 22 luglio 2022) "Al di là dei nomi quello che si sta delineando è un'diche si contrappone sicuramente ae ama anche a una destra che ha scommesso per far cadere questo Governo". ...

ErnestUdogwu : RT @ilmessaggeroit: Di Maio: «Area di unità nazionale contro Conte e Salvini». Gelmini: «Mai avrei immaginato Lega e Fi come M5s» https://t… - zazoomblog : Diretta governo Di Maio: «Area di unità nazionale contro Conte e Salvini». Gelmini: «Mai avrei immaginato Lega e Fi… - 73deva73 : Di Maio, area unità nazionale contro Conte e Salvini - Ultima Ora - ANSA. #omuncolo . E #conte lo detesto e… - iconanews : Di Maio, area unità nazionale contro Conte e Salvini - ilmessaggeroit : Di Maio: «Area di unità nazionale contro Conte e Salvini». Gelmini: «Mai avrei immaginato Lega e Fi come M5s» -

Agenzia ANSA

...un'di unità nazionale che si contrappone sicuramente a Conte e a Salvini ma anche a una destra che ha scommesso per far cadere questo Governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di,...... ha detto Disottolineando come si stia ' definendo un'di unità che si contrappone a chi ha fatto cadere il governo: a Giuseppe Conte e Matteo Salvini ma anche a una destra che ha scommesso ... Di Maio, area unità nazionale contro Conte e Salvini NOLA, 22 LUG - "Al di là dei nomi quello che si sta delineando è un'area di unità nazionale che si contrappone sicuramente a Conte e a Salvini ma anche a una destra che ha scommesso per far cadere que ...Il presidente della Repubblica ha sciolto il Parlamento, si vota il 25 settembre. «Non era possibile formare una nuova maggioranza - ha detto Mattarella dopo le dimissioni di Draghi -.