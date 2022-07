Crisi di Governo | Luigi Di Maio si è “suicidato” | cosa non aveva calcolato

(Di venerdì 22 luglio 2022) Mario Draghi ha presentato, giovedì 21 luglio 2022, le sue dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In un video dal Quirinale il Segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti ha fatto sapere che “il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei ministri professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato ha reiterato le dimissioni sue e delda lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto, ilrimane in carica per il disbrigo degli affari correnti”. Le camere sono state sciolte e a settembre si tornerà alle urne. ( dopo le foto) Unadiche poteva essere evitata e nata fondamentalmente ...

Marta Fascina in questi giorni di crisi di governo è stata sempre al fianco di Silvio Berlusconi, come visto nel vertice del centrodestra di Villa Grande. Ma la parlamentare azzurra e compagna del premier non aveva parlato ...L'attenzione di tutti va ai sondaggi più recenti: chi pagherà il prezzo della crisi di governo che ha travolto l'esecutivo di Mario Draghi e chi invece beneficerà di quanto accaduto in Parlamento. Secondo l'ultimo sondaggio di Termometropolitico in vantaggio per le prossime elezioni c'è sempre Fratelli d'Italia, ma il Partito ..."La crisi politica che ha portato allo scioglimento anticipato delle Camere potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla situazione del Paese, già segnato da una profonda crisi sociale oltre che economica ...