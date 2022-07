Con le lettera “Ad charisma tuendum” Papa Francesco rivoluziona l’Opus Dei (Di venerdì 22 luglio 2022) Città del Vaticano – Con un nuovo Motu proprio, Papa Francesco modifica la Prelatura personale dell’Opus Dei. Due le sostanziali novità introdotte dal documento Ad charisma tuendum, promulgato in questo ore: il Prelato dell’Opus Dei non potrà più essere insignito dell’ordine episcopale e, per tanto, a partire dal 4 agosto, per la Prelatura il Pontefice ha disposto il trasferimento di competenze dal Dicastero dei Vescovi a quello del Clero stabilendo appunto che il Prelato non potrà più essere insignito dell’ordine episcopale. “Volendo tutelare il carisma dell’Opus Dei e promuovere l’azione evangelizzatrice che i suoi membri compiono nel mondo, e dovendo al contempo adeguare le disposizioni relative alla Prelatura in ragione della nuova organizzazione della Curia Romana ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022) Città del Vaticano – Con un nuovo Motu proprio,modifica la Prelatura personale delDei. Due le sostanziali novità introdotte dal documento Ad, promulgato in questo ore: il Prelato delDei non potrà più essere insignito dell’ordine episcopale e, per tanto, a partire dal 4 agosto, per la Prelatura il Pontefice ha disposto il trasferimento di competenze dal Dicastero dei Vescovi a quello del Clero stabilendo appunto che il Prelato non potrà più essere insignito dell’ordine episcopale. “Volendo tutelare il carisma delDei e promuovere l’azione evangelizzatrice che i suoi membri compiono nel mondo, e dovendo al contempo adeguare le disposizioni relative alla Prelatura in ragione della nuova organizzazione della Curia Romana ...

