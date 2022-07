Caldo record rischia di “squagliare” i server di Google a Londra: possibili disagi per gli utenti (Di venerdì 22 luglio 2022) La casa di Mountain View ha appena registrato degli enormi malfunzionamenti a tal punto da costringere l‘azienda ad effettuare dei seri controlli. Questa situazione, come molti di voi potranno immaginare, ha suscitato scalpore dal momento che non dovrebbe minimamente succedere ai server di Google, ragione per la quale le valutazioni al riguardo sono partite prima del previsto questa volta. Ma che cosa è successo? Dovrebbero aumentare i controlli a tappeto in modo tale che non accada di nuovo una situazione così drammatica – Computermagazine.itSiamo al corrente tutti noi di come Google tenga aggiornati i suoi servizi giorno dopo giorno, permettendoci di usarli senza problemi e dandoci l’occasione di farne uso continuamente. Tutto ciò è possibile grazie ad alcuni server che mantengono attive queste applicazioni, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) La casa di Mountain View ha appena registrato degli enormi malfunzionamenti a tal punto da costringere l‘azienda ad effettuare dei seri controlli. Questa situazione, come molti di voi potranno immaginare, ha suscitato scalpore dal momento che non dovrebbe minimamente succedere aidi, ragione per la quale le valutazioni al riguardo sono partite prima del previsto questa volta. Ma che cosa è successo? Dovrebbero aumentare i controlli a tappeto in modo tale che non accada di nuovo una situazione così drammatica – Computermagazine.itSiamo al corrente tutti noi di cometenga aggiornati i suoi servizi giorno dopo giorno, permettendoci di usarli senza problemi e dandoci l’occasione di farne uso continuamente. Tutto ciò è possibile grazie ad alcuniche mantengono attive queste applicazioni, ...

Agenzia_Ansa : Si rafforza sull'Italia l'anticiclone africano che ha portato record assoluti di caldo in Europa. Al via una nuova… - Link4Universe : Record assoluto di temperature per il Regno Unito, con 40.3°C in Inghilterra e oltre 34°C in Scozia. L'ondata estr… - ignaziocorrao : ??Il Portogallo ha appena raggiunto i 47.0°C a #Pinhão. ?????? Se confermato, questo sarà il giorno di luglio più cald… - DamianLeexxx : RT @Covidioti: THREAD - MA QUALE CALDO RECORD?! Ho fatto una breve ricerca online sul sito de La Stampa, cercando 'caldo record' tra il 196… - Stavrogin1977 : RT @MMmarco0: La stazione meteo South Col, sul Monte Everest, posta ad un'altitudine di 7.945 metri ha registrato l'incredibile e scioccant… -