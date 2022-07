Bce alza i tassi di interesse, varato lo scudo anti-spread (Di venerdì 22 luglio 2022) La Bce ha alzato i tassi d’interesse di mezzo punto, una svolta storica per combattere l’inflazione. L’ultimo rialzo dei tassi di interesse infatti risaliva al 2011. Il tasso principale sale a 0,50%, il tasso sui depositi a zero e il tasso sui prestiti marginali a 0,75%. La Banca Centrale Europea, inoltre riunitasi ieri nel Consiglio direttivo, ha inoltre varato lo scudo anti-spread. Ovvero lo “strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (Transmission Protection Instrument, TPI): assicurerà che “l’orientamento di politica monetaria sia trasmesso in modo ordinato in tutti i paesi dell’area dell’euro“. Cosa cambia con l’aumento dei tassi di interesse I ... Leggi su zon (Di venerdì 22 luglio 2022) La Bce hato id’di mezzo punto, una svolta storica per combattere l’inflazione. L’ultimo rialzo deidiinfatti risaliva al 2011. Il tasso principale sale a 0,50%, il tasso sui depositi a zero e il tasso sui prestiti marginali a 0,75%. La Banca Centrale Europea, inoltre riunitasi ieri nel Consiglio direttivo, ha inoltrelo. Ovvero lo “strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (Transmission Protection Instrument, TPI): assicurerà che “l’orientamento di politica monetaria sia trasmesso in modo ordinato in tutti i paesi dell’area dell’euro“. Cosa cambia con l’aumento deidiI ...

