Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2022 ore 17 | 15

(Di giovedì 21 luglio 2022)DEL 21 LUGLIOORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’A1NAPOLI INCIDENTE AL KM 591+000 DIREZIONE NAPOLI IL TRAFFICO SCORRE SU 2 CORSIE DI MARCIA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA AREDATINA E APPIA IN ESTERNA IN PROVINCIA DI FROSINONE, PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSA LA REGIONALE FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN DONATO VAL COMINO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL7NAPOLI VIA FORMIA E FL8NETTUNO SERVIZIO PRECEDENTEMENTE SOSPESO CAUSA INCENDIO SUI BINARI TRA TORRICOLA E POMEZIA, È IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...