“Ve lo proibisco!” | Meghan Markle cosa combini? Scene allucinanti in un noto ristorante

Leggi su direttanews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Un comportamento altezzoso ha fatto fare una vera e propria figuraccia a, la asfaltano pubblicamente(Ansa foto)delude ancora una volta i fan. La moglie del principe Harry sembra non tollerare i no scanditi con disinvoltura, come se tutti dovessero esserle riconoscenti per il semplice fatto che lei sia la moglie di un sangue blu. Questo comportamento altezzoso era stato notato anche dalla stessa Regina Elisabetta che una volta aveva vietato l’utilizzo di una tiara aper ragioni di sicurezza. Lala voleva a tutti i costi per completare il suo outfit e questo comportamento indisponente non aveva fatto altro che indispettire l’intero Palazzo. A seguirla a ruota anche suo marito Harry che sembra ...