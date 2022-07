Torino | Lukic | «La fascia un orgoglio e una responsabilità Juric mi ha fatto crescere»

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il centrocampista delha parlato dell’investitura a capitano da parte dell’allenatoreSasa, centrocampista del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’investitura a capitano da parte dell’allenatore. CAPITANO – «Mi sono calato in questo ruolo seguendo un principio base: devo aiutare tutti, ma allo stesso tempo tutti i compagni devono aiutare me. Il primo grazie va alla società e al mister per la fiducia. Essere il capitano è un grande onore, è uned è una grande. Mi sento pronto, su questo non ho dubbi: continuerò ad essere un esempio come lo sono stato finora, anche di più. Ora aumentano lema le supereremo aiutandoci tutti ...

CalcioNews24 : L'orgoglio di #Lukic per la fascia da capitano del #Torino - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: LUKIC: “Bremer alla Juve? Ognuno fa le sue scelte” - MondoBN : LUKIC: “Bremer alla Juve? Ognuno fa le sue scelte” - ansacalciosport : Torino: Lukic, pronto a fare il capitano. 'Il ritiro sta andando bene' | #ANSA - tom_freni : RT @ToroGoal: ??Le parole di #Lukic dal ritiro: “Essere capitano del @TorinoFC_1906 è un onore e una responsabilità, ma sono pronto. Qui mi… -

: "Mi sento pronto per la fascia da capitano". Le parole del centrocampista granata Sasa, neo capitano del, parla così aChannel. Le sue parole: "Mi sento bene, ...Per me siamo tutti capitani' ha dichiarato il centrocampista aChannel.ha poi aggiunto: 'Secondo me un bravo capitano si deve comportare bene, deve essere d'esempio per tutti sempre, ...Sasa Lukic ha raccolto l'eredità di Belotti come nuovo capitano del Torino e parlando alla Gazzetta dello Sport non ...Dopo la giornata di riposo concessa ieri, il Torino torna oggi ad allenarsi. Già dalle 9 a gruppetti i giocatori granata hanno raggiunto il campo di Bad Leonfelden e si sono recati ...