Su TikTok tutti vogliono la borsa di nylon di Uniqlo da 14,90 € (Di giovedì 21 luglio 2022) Di borse eleganti e pratiche non ce ne sono mai abbastanza. La ricerca per il modello perfetto può richiedere anche mesi, a meno che non si abbia un profilo TikTok. È da settimane che la piattaforma pullula di video girati da stilossisime ragazze che indossano e promuovono una borsa nylon di Uniqlo. Dalla forma a mezzaluna, la tracolla regolabile e la chiusura a zip, a conquistare così tanti seguaci è stato soprattutto il suo prezzo: soli 14,90 euro. Sopravvivere al ... Leggi su iodonna (Di giovedì 21 luglio 2022) Di borse eleganti e pratiche non ce ne sono mai abbastanza. La ricerca per il modello perfetto può richiedere anche mesi, a meno che non si abbia un profilo. È da settimane che la piattaforma pullula di video girati da stilossisime ragazze che indossano e promuovono unadi. Dalla forma a mezzaluna, la tracolla regolabile e la chiusura a zip, a conquistare così tanti seguaci è stato soprattutto il suo prezzo: soli 14,90 euro. Sopravvivere al ...

