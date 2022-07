Samantha Cristoforetti è la prima astronauta europea a condurre una passeggiata spaziale

(Di giovedì 21 luglio 2022) Oggi, l’dell’ESA, al suo secondo volo, ha effettuato un’attività extra veicolare (EVA) al fianco del cosmonauta Oleg Artemyev. È stata lacondotta da un’. La missione che ha compreso molteplici attivitàè giunta sulla ISS lo scorso 27 aprile per la missione semestrale Minerva, assieme ai colleghi americani di Crew-4, a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX. Oggi gli astronauti in ‘uscita’ hanno indossato tute spaziali Orlan, a strisce rosse per Oleg e strisce blu per. Sergei Korsakov ha fornito supporto ai camminatori spazialiche uscissero dalla Stazione ...

"Ancora una voltaè un'apripista", dice all'ANSA l'astronauta Luca Parmitano che, come, fa parte dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). "La ringrazio - aggiunge - per ...entra nella storia. L'astronauta italiana è la prima donna europea a uscire per un'attività extra - veicolare (Eva) attorno alla Stazione spaziale internazionale (ISS). Giunta ... La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, legati all'autonomia delle batterie che alimentano i sistemi di sostentamento delle tute dei due astronauti ...