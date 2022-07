Ora cosa farà Di Maio? Intanto le spara: “Governo buttato giù da chi strizza occhio a Putin” (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – “Non è un caso che il Governo sia stato buttato giù da due forze politiche che strizzano l’occhiolino a Vladimir Putin”. Così Luigi Di Maio rispolvera d’un tratto il complottismo grillino della prima ora. L’ex capo politico del firmamento pentastellato, non ha saputo resistere, doveva lasciarci sparando una baggianata delle sue. La buona notizia è che molto probabilmente a breve potrà cercarsi un lavoro fuori dal Parlamento, senza più affannarsi a sfogliare – con pessimi risultati – i manuali di diritto internazionale. Certo, qualcuno potrebbe pure avere la bislacca idea di candidarlo, d’altronde i personaggi improbabili nelle liste dei partiti. Potrebbe pensarci il Pd, ad esempio, come gesto di gratitudine per aver contribuito a far evaporare gli ex ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – “Non è un caso che ilsia statogiù da due forze politiche cheno l’lino a Vladimir”. Così Luigi Dirispolvera d’un tratto il complottismo grillino della prima ora. L’ex capo politico del firmamento pentastellato, non ha saputo resistere, doveva lasciarcindo una baggianata delle sue. La buona notizia è che molto probabilmente a breve potrà cercarsi un lavoro fuori dal Parlamento, senza più affannarsi a sfogliare – con pessimi risultati – i manuali di diritto internazionale. Certo, qualcuno potrebbe pure avere la bislacca idea di candidarlo, d’altronde i personaggi improbabili nelle liste dei partiti. Potrebbe pensarci il Pd, ad esempio, come gesto di gratitudine per aver contribuito a far evaporare gli ex ...

