Omicidio di Anzio, il 21enne confessa: 'Ho ucciso io il pugile, mio fratello non c'entra' (Di giovedì 21 luglio 2022) 'L'ho accoltellato io, ho fatto tutto da solo, mio fratello non c'entra niente. È stata una disgrazia'. Sono le parole pronunciate durante la lunga confessione davanti al sostituto procuratore della ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 luglio 2022) 'L'ho accoltellato io, ho fatto tutto da solo, mionon c'niente. È stata una disgrazia'. Sono le parole pronunciate durante la lunga confessione davanti al sostituto procuratore della ...

leggoit : #omicidio di #anzio, il 21enne confessa: «Ho ucciso io il pugile, mio fratello non c'entra» - RinoCana : RT @fratotolo2: Ora l’omicidio di Leonardo Muratovic sparirà da tutte le testate allineate: l’assassino non è italiano di nascita. #Anzio… - Alino9710318 : RT @fratotolo2: Ora l’omicidio di Leonardo Muratovic sparirà da tutte le testate allineate: l’assassino non è italiano di nascita. #Anzio… - Giusepp65177349 : RT @fratotolo2: Ora l’omicidio di Leonardo Muratovic sparirà da tutte le testate allineate: l’assassino non è italiano di nascita. #Anzio… - lupodelta : RT @fratotolo2: Ora l’omicidio di Leonardo Muratovic sparirà da tutte le testate allineate: l’assassino non è italiano di nascita. #Anzio… -