Noemi: “Con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire. Ora ho paura di tornare indietro” (Di giovedì 21 luglio 2022) Noemi ormai da qualche tempo è cambiata. Fisicamente, certo, ma prima di tutto emotivamente. Un percorso lungo e faticoso per rimettere se stessa al centro e che non ha fatto da sola, ma con l’aiuto della psicoterapia, a cui si sta appoggiando ancora oggi: “Ne faccio ancora, perché nessuna conquista è mai definitiva, e io ho paura di tornare indietro“. L’artista, attualmente in radio con Hula Hop in duetto con Carl Brave, puntualizza dalle pagine di Oggi: “Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo, ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un’ordalia, o vivi o muori. E io con quei chili volevo mettere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022)ormai da qualche tempo è cambiata. Fisicamente, certo, ma prima di tutto emotivamente. Un percorso lungo e faticoso per rise stessa al centro e che non ha fatto da sola, ma con l’aiuto della psicoterapia, a cui si sta appoggiando ancora oggi: “Ne faccio ancora, perché nessuna conquista è mai definitiva, e io hodi“. L’artista, attualmente in radio con Hula Hop in duetto con Carl Brave, puntualizza dalle pagine di Oggi: “Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo, ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un’ordalia, o vivi o muori. E io con...

