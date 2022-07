Napoli, Sky: “Vicinissimo Giovanni Simeone” (Di giovedì 21 luglio 2022) Napoli Simeone- Giornata di allenamento a Castelvolturno per gli uomini di Spalletti che partiranno per Castel Di Sangro il 23 Luglio. Nel frattempo Giuntoli è attivissimo come non mai sul mercato. Con l’addio di Petagna, il Napoli ha bisogno di un nuovo attaccante che possa essere il sostituto di Osimhen. Il nome più caldo è quello che porta a Giovanni Simeone, l’argentino in forza al Verona ha realizzato questa stagione 17 reti e 4 assist in Serie A ed è pronto al salto di qualità. L’ex Genoa è orgoglioso dell’interesse del Napoli, uno dei tanti motivi che ha spinto Giuntoli a provare il suo acquisto. Il club Scaligero lo valuta circa 18 milioni ma con 15 milioni dilazionati tramite un prestito con diritto di riscatto si può chiudere l’operazione. Con il giocatore si è già trovato ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 21 luglio 2022)- Giornata di allenamento a Castelvolturno per gli uomini di Spalletti che partiranno per Castel Di Sangro il 23 Luglio. Nel frattempo Giuntoli è attivissimo come non mai sul mercato. Con l’addio di Petagna, ilha bisogno di un nuovo attaccante che possa essere il sostituto di Osimhen. Il nome più caldo è quello che porta a, l’argentino in forza al Verona ha realizzato questa stagione 17 reti e 4 assist in Serie A ed è pronto al salto di qualità. L’ex Genoa è orgoglioso dell’interesse del, uno dei tanti motivi che ha spinto Giuntoli a provare il suo acquisto. Il club Scaligero lo valuta circa 18 milioni ma con 15 milioni dilazionati tramite un prestito con diritto di riscatto si può chiudere l’operazione. Con il giocatore si è già trovato ...

