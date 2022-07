Mario Draghi, il cuore e la mente di un banchiere centrale (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, qualche volta”. Le parole che Mario Draghi usa per ringraziare la Camera dopo il lungo applauso che ha aperto le sue stringate comunicazioni, e l’annuncio delle dimissioni che portano alle elezioni anticipate, aiutano a raccontare un altro lato dell’esperienza di governo che si chiude oggi e anche un altro lato del ‘personaggio’ Draghi. Il suo profilo è stato delineato, scritto e declamato talmente tante volte da risultare anche abusato, sia da chi ne ha sempre esaltato le qualità sia da chi ne ha contestato le scelte. Il cuore, e la mente, di un banchiere centrale sono stati messi al servizio della politica per diciassette mesi. Del rapporto tra l’ormai ex premier e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Anche ildei banchieri centrali viene usato, qualche volta”. Le parole cheusa per ringraziare la Camera dopo il lungo applauso che ha aperto le sue stringate comunicazioni, e l’annuncio delle dimissioni che portano alle elezioni anticipate, aiutano a raccontare un altro lato dell’esperienza di governo che si chiude oggi e anche un altro lato del ‘personaggio’. Il suo profilo è stato delineato, scritto e declamato taltante volte da risultare anche abusato, sia da chi ne ha sempre esaltato le qualità sia da chi ne ha contestato le scelte. Il, e la, di unsono stati messi al servizio della politica per diciassette mesi. Del rapporto tra l’ormai ex premier e ...

