Maratona Mentana, ‘Non sai cos’ho dovuto dare per averlo’: Enrico Mentana gela lo studio (Di giovedì 21 luglio 2022) La crisi di Governo ha cambiato una parte della messa in onda televisiva e come era prevedibile, su La7 Enrico Mentana, alla guida del TgLa7, ha seguito con inviati sul posto e approfondimenti in studio la vicenda politica che interessa il nostro Paese. LEGGI ANCHE: — Maratona Mentana, gaffe: scambiano le immagini di un film per la realtà Durante la Maratona di Mentana, è comparso in studio una vecchia conoscenza di La7, Antonello Piroso, che mancava dagli stessi schermi da diversi anni. Proprio lui in passato era stato il direttore del TGLa7, prima che al suo posto subentrasse Enrico Mentana nel 2010. Piroso, pensando al passato, ha evidenziato il grande schermo a ... Leggi su funweek (Di giovedì 21 luglio 2022) La crisi di Governo ha cambiato una parte della messa in onda televisiva e come era prevedibile, su La7, alla guida del TgLa7, ha seguito con inviati sul posto e approfondimenti in studio la vicenda politica che interessa il nostro Paese. LEGGI ANCHE: —, gaffe: scambiano le immagini di un film per la realtà Durante ladi, è comparso in studio una vecchia conoscenza di La7, Antonello Piroso, che mancava dagli stessi schermi da diversi anni. Proprio lui in passato era stato il direttore del TGLa7, prima che al suo posto subentrassenel 2010. Piroso, pensando al passato, ha evidenziato il grande schermo a ...

MarcomelC : Dopo il tg, la lunga maratona di Mentana TgLa7 Speciale – Il Giorno più Lungo dalle 8:01 alle 19:55 realizza un a.m… - luciobott : @BlogSocialTv1 @SimonaBranchet2 @QuiMediaset_it Una parola sulla maratona Mentana per favore.. grazie - NICOLALEUCI6 : @la_kuzzo @LaStampa Tutti i vedovi e vedove di draghi riunitevi in una bella maratona mentana e battetevi il petto… - GiusVelasco : #Mattarella riflette sulla data in cui fissare la prossima maratona Mentana. #maratonamentana - Civetta46262114 : RT @LiveSpinoza: Mentana è pronto a far durare la maratona fino al giorno delle elezioni. #maratonamentana [@dar_riee] -