Lo sfogo di Bakayoko: 'Messo in pericolo da quelle pistole puntate' - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 21 luglio 2022) di Nicola Palma MILANO "Sbagliare è umano, il punto sono i modi e i metodi utilizzati". A 17 giorni da quell'alba turbolenta, ecco la versione di Tiémoué Bakayoko sul controllo del 3 luglio in zona ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) di Nicola Palma MILANO "Sbagliare è umano, il punto sono i modi e i metodi utilizzati". A 17 giorni da quell'alba turbolenta, ecco la versione di Tiémouésul controllo del 3 luglio in zona ...

NicolaPorro : ?? Il milanista #Bakayoko fermato, polizia con la pistola spianata. Un agente spiega: 'Forse non sapete come vanno q… - infoitsport : Lo sfogo di Bakayoko: 'La polizia ci ha messi in pericolo' - infoitsport : Lo sfogo di Bakayoko: “La polizia ha messo le nostre vite in pericolo, è inaccettabile” - Labatarde2 : Lo sfogo di Bakayoko: 'La polizia ci ha messo in pericolo' - infoitsport : Lo sfogo di Bakayoko: “La polizia ha messo la mia vita in pericolo” -