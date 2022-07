Lega Serie A, Casini: “In assemblea ribadita la necessità di una sostenibilità finanziaria” (Di giovedì 21 luglio 2022) “E’ stata un’assemblea rapida; si è parlato, tra i vari temi, del sistema delle licenze nazionali, perché la federazione sta lavorando a un programma per il triennio dalla stagione 23/24 alla stagione 25/26. L’assemblea di A ha ribadito la necessità che si vada verso una sostenibilità finanziaria del risanamento, ma deve essere fatto con un’istruttoria adeguata, quindi con esperti qualificati e con la partecipazione delle società di Serie A, con l’obiettivo dell’allineamento delle licenze nazionali al sistema Uefa”. Queste le parole del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, al termine dell’assemblea che si è tenuta a Milano. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) “E’ stata un’rapida; si è parlato, tra i vari temi, del sistema delle licenze nazionali, perché la federazione sta lavorando a un programma per il triennio dalla stagione 23/24 alla stagione 25/26. L’di A ha ribadito lache si vada verso unadel risanamento, ma deve essere fatto con un’istruttoria adeguata, quindi con esperti qualificati e con la partecipazione delle società diA, con l’obiettivo dell’allineamento delle licenze nazionali al sistema Uefa”. Queste le parole del presidente dellaA, Lorenzo, al termine dell’che si è tenuta a Milano. SportFace.

DiMarzio : #SerieC | #Foggia, è fatta per #Frigerio in prestito dal #Milan - AntoVitiello : #Milan, Frank #Tsadjout a titolo definitivo alla Cremonese, contratto depositato oggi in Lega Serie A - AntoVitiello : Depositato in Lega Serie B il contratto di Marco #Nasti del #Milan in prestito al Cosenza - salvatorecarra8 : @zaiapresidente Lei è un uomo molto serio capace, ma far parlare in Senato Candiani e non il senatore capitan fraca… - RGSURFLION : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC | #Reggiana, fatta per l'arrivo di #Lanini dal @1913parmacalcio -