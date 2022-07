Lecce, nessuno lo vede da una settimana. Era in casa sua, morto (Di giovedì 21 luglio 2022) Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione in Salento. nessuno sa cosa gli sia accaduto. Il cadavere era lì da tempo. Ad Aradeo – in provincia di Lecce, in Salento – nessuno lo vedeva in giro da almeno una settimana. Alla fine i vicini, allarmati dall’odore che usciva dalla porta di casa, hanno chiamato le Forze dell’Ordine. Ma ormai era troppo tardi. ANSA/CLAUDIO PERI/ARCHIVIOLa vittima aveva 75 anni. Non si sa ancora di cosa sia morto ma sul corpo non sono stati trovati segni che lascino presagire una violenza. Nessuna porta o finestra forzata, nessun disordine: si pensa non sia stato un ladro ad uccidere il 75enne. Si tende ad escludere anche la pista del suicidio. Molto probabilmente l’anziano è deceduto per cause ... Leggi su formatonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Un uomo è stato trovatonella sua abitazione in Salento.sa cosa gli sia accaduto. Il cadavere era lì da tempo. Ad Aradeo – in provincia di, in Salento –lova in giro da almeno una. Alla fine i vicini, allarmati dall’odore che usciva dalla porta di, hanno chiamato le Forze dell’Ordine. Ma ormai era troppo tardi. ANSA/CLAUDIO PERI/ARCHIVIOLa vittima aveva 75 anni. Non si sa ancora di cosa siama sul corpo non sono stati trovati segni che lascino presagire una violenza. Nessuna porta o finestra forzata, nessun disordine: si pensa non sia stato un ladro ad uccidere il 75enne. Si tende ad escludere anche la pista del suicidio. Molto probabilmente l’anziano è deceduto per cause ...

