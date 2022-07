LA GRANDE OPERA ALL’ARENA DI VERONA

(Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo il successo dello scorso anno, dal 21 luglio, per tre giovedì, ritorna in prima serata su RAI 3 LADI, con la partecipazione straordinaria di LUCA ZINGARETTI, un ciclo di tre appuntamenti speciali per portare idealmente il pubblico televisivo a vivere con passione l’dentro il piùteatro a cielo aperto del mondo, l’Arena di. Nella prima serata, giovedì 21 luglio, verrà trasmessa Carmen di Georges Bizet, il secondo appuntamento, giovedì 28 luglio, sarà dedicato a La Traviata di Giuseppe Verdi e giovedì 4 agosto sarà la volta del Nabucco di Giuseppe Verdi. Le opere andranno in onda senza interruzioni pubblicitarie. La regia e le scene de La Traviata e di Carmen sono di FRANCO ZEFFIRELLI, che viene così celebrato dal ...

Commenta per primo Prime parole da giocatore del Monza per Gianluca Caprari (ph Buzzi) . L'attaccante ex Verona ha parlato così dopofirma sul contratto: 'Mi aspetto unMonza, c'è un gran progetto; poi sarà il campo a parlare - ha detto a Sky Sport - Con Stroppa ci siamo sentiti, abbiamo un buon rapporto costruito quando ......per aiutarli a rimediare al loro piùrimpianto. In particolare, il padre ha perso 40 anni prima una finale agli internazionali e sogna di poter ripetere il match per dare il suo meglio....