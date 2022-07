La compagna è incinta, tunisino la fa abortire a calci in pancia: orrore a Modena (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug — Un inferno costellato di botte, torture, bestialità gratuite e violenze verbali, fino alla perdita del bambino che portava in grembo, ucciso dal marito con una serie di calci nella pancia di lei: è l’incubo vissuto da una donna, sposata con un uomo tunisino e intrappolata in una tragica dinamica di violenza domestica. tunisino fa abortire la compagna incinta a calci L’uomo, un 33enne nordafricano regolarmente residente sul territorio italiano, da tempo aveva segregato la moglie (anche lei tunisina) in casa, facendola vivere nel terrore, massacrandola di botte e sottoponendola a violenze psicologiche e verbali giornaliere. Un’escalation culminata con l’atroce assassinio del bimbo non ancora nato e l’arresto condotta dai carabinieri di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug — Un inferno costellato di botte, torture, bestialità gratuite e violenze verbali, fino alla perdita del bambino che portava in grembo, ucciso dal marito con una serie dinelladi lei: è l’incubo vissuto da una donna, sposata con un uomoe intrappolata in una tragica dinamica di violenza domestica.falaL’uomo, un 33enne nordafricano regolarmente residente sul territorio italiano, da tempo aveva segregato la moglie (anche lei tunisina) in casa, facendola vivere nel terrore, massacrandola di botte e sottoponendola a violenze psicologiche e verbali giornaliere. Un’escalation culminata con l’atroce assassinio del bimbo non ancora nato e l’arresto condotta dai carabinieri di ...

