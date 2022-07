Incendio sulla linea Roma Napoli, fiamme tra Torricola e Pomezia: treni in ritardo (Di giovedì 21 luglio 2022) Un giovedì da incubo per i pendolari, quelli che ora devono fare i conti con ritardi e non pochi disagi. Il motivo? C’è un Incendio sui binari, quindi le linee ferroviarie Roma-Napoli (via Formia) e Roma-Nettuno sono ‘bloccate’. O meglio, il servizio è rallentato tra Torricola e Pomezia e questo per i viaggiatori vuol dire ritardi, limitazioni. E treni cancellati. Cosa sta succedendo sulla Roma-Napoli e Roma-Nettuno Stando all’ultimo aggiornamento delle 15, pubblicato sul sito di trenitalia, il traffico ferroviario è rallentato perché è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono al lavoro per domare le fiamme. I treni, quindi, viaggiano con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 luglio 2022) Un giovedì da incubo per i pendolari, quelli che ora devono fare i conti con ritardi e non pochi disagi. Il motivo? C’è unsui binari, quindi le linee ferroviarie(via Formia) e-Nettuno sono ‘bloccate’. O meglio, il servizio è rallentato trae questo per i viaggiatori vuol dire ritardi, limitazioni. Ecancellati. Cosa sta succedendo-Nettuno Stando all’ultimo aggiornamento delle 15, pubblicato sul sito ditalia, il traffico ferroviario è rallentato perché è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono al lavoro per domare le. I, quindi, viaggiano con ...

Agenzia_Ansa : Vasto incendio a Bibione. Otto escursionisti in trappola sulla spiaggia si sono salvati buttandosi in mare. Il sind… - CorriereCitta : Incendio sui binari, caos sulla Roma-Napoli e Roma-Nettuno: treni in ritardo - willowes_lolly : RT @_Chiara_Mente_: Quando ero bambina divampò un grande incendio sulla montagna del luogo in cui vivo. Ricordo che uscivo sul balcone e ve… - GazzettinoGolfo : #Treni #Trenitalia - Incendio sui binari, traffico sospeso sulla Roma-Napoli (FL7) - - DanieleDann1 : ?? #Slovenia, continua la lotta sulla linea dell fuoco. Le sirene di evacuazione hanno suonato nei tre villaggi cars… -