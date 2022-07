Incendi, in Friuli morta una volontaria: è stata travolta da un albero carbonizzato. Oltre mille evacuati in Toscana (Di giovedì 21 luglio 2022) Aveva 56 anni ed è morta schiacciata da un albero carbonizzato: l’ultima vittima degli Incendi che stanno colpendo vaste aree dell’Italia è Elena Lo Duca, una volontaria della Protezione civile. Coordinava la squadra locale di Prepotto, in Friuli, vicino a Udine, e il ruolo le era stato assegnato in ragione della sua vasta esperienza all’interno delle forze dell’ordine: era un’assistente capo della Polizia al Commissariato di Cividale. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio del 21 luglio durante un sopralluogo. La ricorda il presidente della Protezione Civile Fabrizio Curcio: “Ha rappresentato una colonna portante. La sua dedizione appare tristemente ancora più evidente – aggiunge – perché il tragico decesso è avvenuto nel pieno di un’operazione volta a salvaguardare la popolazione ed il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Aveva 56 anni ed èschiacciata da un: l’ultima vittima degliche stanno colpendo vaste aree dell’Italia è Elena Lo Duca, unadella Protezione civile. Coordinava la squadra locale di Prepotto, in, vicino a Udine, e il ruolo le era stato assegnato in ragione della sua vasta esperienza all’interno delle forze dell’ordine: era un’assistente capo della Polizia al Commissariato di Cividale. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio del 21 luglio durante un sopralluogo. La ricorda il presidente della Protezione Civile Fabrizio Curcio: “Ha rappresentato una colonna portante. La sua dedizione appare tristemente ancora più evidente – aggiunge – perché il tragico decesso è avvenuto nel pieno di un’operazione volta a salvaguardare la popolazione ed il ...

