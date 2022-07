Il campionato dell’AC Milan sarà in versione NFT (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Milan (nella foto l’allenatore Stefano Pioli) ha deciso di espandersi nel metaverso. La società sportiva ha annunciato la nuova partnership con OneFootball per la creazione di collectibles -beni digitali da collezione- esclusivi. In arrivo video e immagini per gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo, che potranno così collezionare, possedere e scambiare momenti esclusivi delle partite del Milan in Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: le migliori azioni, parate, le giocate più spettacolari e ovviamente i gol. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il(nella foto l’allenatore Stefano Pioli) ha deciso di espandersi nel metaverso. La società sportiva ha annunciato la nuova partnership con OneFootball per la creazione di collectibles -beni digitali da collezione- esclusivi. In arrivo video e immagini per gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo, che potranno così collezionare, possedere e scambiare momenti esclusivi delle partite delin Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: le migliori azioni, parate, le giocate più spettacolari e ovviamente i gol. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

geronimoemili : Il campionato dell’AC Milan sarà in versione NFT - geronimoemili : Il campionato dell’AC Milan sarà in versione NFT - fisco24_info : Il campionato dell’AC Milan sarà in versione NFT: (Adnkronos) - Il Milan (nella foto l'allenatore Stefano Pioli) ha… - Sakuragi__20 : @_schiaffino__ @niccobiancalani Invito a riguardare il girone di ritorno dell'ac milan guardando e analizzare, part… -