(Di giovedì 21 luglio 2022) IlMonaco si sarebbe messo sulle tracce die sportmediaset rilancia ladi Cristianoin azzurro Ilsu Cristiano? Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Mendes starebbe pensando ai napoletani per piazzare il portoghese in un club che giocherà in Champions League. Dietro a questo rumor c’è il fatto che dalla Germania danno per certo l’affondo delMonaco su Victor, con 100 milioni pronti per il club di De Laurentiis. L'articolo proviene da Calcio News 24.

De Ligt:offre 70 IlMonaco fa sul serio e con l'obiettivo di mettere la freccia sul Chelseaa Torino per strappare un accordo con la Juve per De Ligt. Ieri i bavaresi, ...Ilsu De Ligt. Il difensore olandese, arrivato in bianconero nel 2019, è infatti il vero e proprio uomo mercato in uscita tra i piemontesi che devono guardarsi bene le spalle dalle ... Il Bayern piomba su Osimhen: suggestione Ronaldo per il Napoli Roma, 21 lug. (askanews) - Suggestione Cristiano Ronaldo per il Napoli. Secondo quanto riporta Claudio Raimondi, a Castel Volturno ci sarebbe infatti un piano per il portoghese nel caso il Bayern piom ...Si allontana per la Juventus la pista che porta a Kalidou Koulibaly. Come riportato da Gazzetta.it, infatti, il difensore corre a grandi falcate verso il Chelsea, che è piombato sul ...