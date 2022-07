Violetta_2021 : RT @Adnkronos: '5 anni e divento presidente del Consiglio', la tentazione di #Corona - andreastoolbox : #Fabrizio Corona: «Tra cinque anni divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della Salute» - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: '5 anni e divento presidente del Consiglio', la tentazione di #Corona - leggoit : #fabrizio #corona: «Tra cinque anni divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della Salute» - Antonio99284224 : @Adnkronos Fabrizio Corona presidente del consiglio subito. -

'Tempo cinque anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della Salute'. Lo ha dettoin un'intervista rilasciata alla trasmissione 'Iceberg' di Telelombardia. L'ex fotografo dei vip ha parlato anche della sua esperienza nella comunità di recupero di Limbiate, in ...L'ex fotografo dei vip: "Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio" " Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della Salute". Cosìin un'intervista alla trasmissione 'Iceberg' di Telelombardia, non escludendo di volersi candidare alle prossime elezioni politiche: "Vivo una fase molto serena della mia vita. Ormai ...«Tempo cinque anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della Salute». Lo ha detto Fabrizio Corona in un'intervista rilasciata ...Fabrizio Corona scende in politica Una provocazione che lo stesso ex fotografo dei vip ha lanciato in un'intervista rilasciata alla trasmissione 'Iceberg' di ...