Diretta streaming della prima passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti oggi 21 luglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Qual è l’orario e come si potrà vedere la Diretta streaming della prima passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti? oggi 21 luglio è prevista una cosiddetta attività extra veicolare (EVA) della nostra astronauta al fianco del collega Oleg Artemyev. L’evento è senz’altro storico visto che si tratterà della prima camminata nello spazio appunto per una cosmonauta europea e per questo motivo conviene decisamente non perdersela in ogni suo passaggio. La Diretta streaming della prima passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Qual è l’orario e come si potrà vedere ladi21è prevista una cosiddetta attività extra veicolare (EVA)nostra astronauta al fianco del collega Oleg Artemyev. L’evento è senz’altro storico visto che si tratteràcamminata nello spazio appunto per una cosmonauta europea e per questo motivo conviene decisamente non perdersela in ogni suo passaggio. Ladi...

TgLa7 : ??Domani, mercoledì #20luglio, a partire dalle ore 8 su @La7tv #SpecialeTgLa7 - Il giorno più lungo. Una no-stop… - la_Biennale : Conto alla rovescia per #Venezia79! Martedì 26.07, alle 11, il Presidente #RobertoCicutto e il Direttore… - rtl1025 : ?? #TuttoAccadeSuRTL1025: accade che domani sera dalle 21 trasmetteremo in diretta da San Siro il primo concerto all… - atleticaitalia : ?? è la settima giornata dei Mondiali a Eugene! ???? #day7 con 5? azzurri in gara stanotte: ecco il programma ????… - Noiconsalvini : Radio > Radio Radio | Federico Freni, Sottosegretario all'Economia - Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 21 LUGLIO | o… -