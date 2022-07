Crisi di Governo, Mattarella scioglie le Camere (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto di scioglimento viene consegnato ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati dal segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. Lo rende noto il Colle.Mattarella aveva ricevuto al Palazzo del Quirinale la presidente del Senato Elisabetta Casellati e successivamente il presidente della Camera Roberto Fico, a seguito alle dimissioni del premier Mario Draghi. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver sentito i presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto di scioglimento viene consegnato ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati dal segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. Lo rende noto il Colle.aveva ricevuto al Palazzo del Quirinale la presidente del Senato Elisabetta Casellati e successivamente il presidente della Camera Roberto Fico, a seguito alle dimissioni del premier Mario Draghi. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS).

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla magg… - rosanna_357 : RT @byoblu: ?? QUESTA SERA SU BYOBLU #21luglio Ore 20:00 TG Byoblu24 Ore 20:30 Crisi di governo e voto anticipato: Ne parliamo su Byoblu c… - Lacasespoglia : RT @Nonha_stata: Anche io come cittadina italiana ero disgustata da una crisi di governo in piena pandemia, ma non mi ha cagata nessuno ?? #… -