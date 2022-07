Com' è nata la colonna sonora di The Gray Man

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 21 luglio 2022) TheMan, il thriller d’azione diretto dai fratelli Russo (Avengers: Endgame, Captain America, Tu, io e Dupree), è tra i film più costosi realizzati fino ad oggi da Netflix (budget di produzione: 200 milioni di dollari). La musica non poteva certo essere da meno, così il compositore inglese Henry Jackman (X-Men, Jumanji, The Predator) ha partorito non una semplice canzone, ma una suite di 17 minuti. Nel film, tratto dal romanzo di debutto di Mark Greaney, Ryan Gosling interpreta un mercenario della CIA che scopre segreti scomodi sull'agenzia per cui lavora e immediatamente viene braccato da un ex agente (Chris Evans) che farà il possibile per eliminarlo. Jackman aveva già collaborato con Joe e Anthony Russo anche per i due Captain America. «La nostra collaborazione con Henry è stata forse la più gratificante della nostra carriera», hanno dichiarato i fratelli, «Dal ...