Campo largo in macerie | Letta: “Quali alleati? Vedremo”. E lancia la campagna elettorale: “Andate sui media a dire chi è il colpevole” (Di giovedì 21 luglio 2022) L’implosione del governo Draghi e lo sfarinamento della coalizione di unità nazionale lasciano la gran parte delle macerie in quel posto che un tempo si chiamava “Campo largo“. I contorni dello schema giallorosso non sono del tutto spazzati via solo grazie al Rosatellum che in qualche modo spinge alle alleanze, almeno elettorali. Ma per ricostruire quel poco di fiducia che serve almeno per un’alleanza elettorale (così ne parla oggi il decano dei senatori Pd Luigi Zanda sulla Stampa) servirà un po’ di tempo, fa intendere il segretario del Pd. Così, per esempio, ne parla Luigi Zanda, in in un’intervista alla Stampa, pur giudicando nei peggiori modi il ritiro della fiducia dei 5 Stelle a Draghi. Ma di acqua ne dovrà passare sotto i ponti nel caso, fa capire il segretario dei democratici Enrico Letta. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) L’implosione del governo Draghi e lo sfarinamento della coalizione di unità nazionale lasciano la gran parte dellein quel posto che un tempo si chiamava ““. I contorni dello schema giallorosso non sono del tutto spazzati via solo grazie al Rosatellum che in qualche modo spinge alle alleanze, almeno elettorali. Ma per ricostruire quel poco di fiducia che serve almeno per un’alleanza(così ne parla oggi il decano dei senatori Pd Luigi Zanda sulla Stampa) servirà un po’ di tempo, fa intendere il segretario del Pd. Così, per esempio, ne parla Luigi Zanda, in in un’intervista alla Stampa, pur giudicando nei peggiori modi il ritiro della fiducia dei 5 Stelle a Draghi. Ma di acqua ne dovrà passare sotto i ponti nel caso, fa capire il segretario dei democratici Enrico. ...

AndreaMarcucci : Campo largo con le forze civiche e politiche che hanno sostenuto #Draghi. #M5S inconciliabile con noi. @ilgiornale - ItaliaViva : Come potete amici del #PD, dopo questo disastro, rincorrere ancora i vostri colleghi del 'campo largo'? Per me è un… - Antonio_Tajani : .@EnricoLetta invece di preoccuparsi di @forza_italia , faccia mea culpa perché il suo progetto di campo largo ha p… - Paroledipaola : RT @enzoben43: Fantastico Renzi sul PD: dicono di rinunziare al campo largo, ma Domenica in Sicilia sono in programma le primarie con il M5… - mark202121 : @scannavo I vs alleati del CAMPO LARGO… il LETTAMAIO???????? -