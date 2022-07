Biden annuncia vertice con leader africani a dicembre

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente americano Joehato per il prossimouncon tutti i. Come riportato sul sito della Casa Bianca, l'incontro si terrà a Washington dal 13 al ...

...degli Stati Uniti nei confronti dell'Africa e sottolineerà l'importanza delle relazioni tra Stati Uniti e Africa e di una maggiore cooperazione sulle priorità globali condivise" ha annunciato, ...Da Brayton Point,quindi alcune iniziative per affrontare il caldo estremo causato dal cambiamento climatico e per rafforzare l'eolico offshore. "Quando penso al cambiamento climatico ...Il presidente americano Joe Biden ha annunciato per il prossimo dicembre un vertice con tutti i leader africani. Come riportato sul sito della Casa Bianca, l'incontro si terrà a Washington dal 13 al 1 ...(Adnkronos) - 'I cambiamenti climatici sono letteralmente una minaccia esistenziale alla nostra nazione e al mondo, una minaccia più urgente che ...