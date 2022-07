Base jumper si schianta sul Monte Bianco | stava facendo un lancio con la tuta alare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 luglio 2022) Unè morto dopo essere stato coinvolto in un incidente nella mattinata di oggi, 21 luglio. È successo sul versante italiano del, dove lo sportivo era intento a lanciarsi nel vuoto con una. Dalle prime informazioni ricevute il suo compagno di volo ha provveduto a lanciare l’allarme ai soccorsi. A quanto riportato si tratta di un uomo di nazionalità straniera e il suo corpo è stato individuato sul ghiacciaio del Freney, a quota 2600 circa. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero insieme al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves per le operazioni di recupero e gli accertamenti. La salma verrà portata alla camera mortuaria di Courmayeur. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.