Assoluti | Toma fa tris | dopo i 50 e i 100 | vince anche i 200 dorso battendo la Panziera

Gazzetta_it : Assoluti #nuoto, Toma fa tris: dopo i 50 e i 100, vince anche i 200 dorso battendo la Panziera - sportface2016 : #Nuoto, risultati ultima giornata #Assoluti Ostia 2022: tris per #Toma, #Mora vince i 200 dorso. Laura #Letrari chi… - Swim4life_it : Ultima giornata di Campionati Italiani di Nuoto Assoluti a Ostia e ultimi verdetti per completare la nazionale Azzu… - infoitsport : Assoluti Herbalife. Bis Pilato e Toma, Galossi titolo e record - corsia4it : #nuoto Seconda giornata di questi #Assoluti2022 edizione che ci sta consegnando la squadra azzurra per #Roma2022 ??… -

È Federicala stella indiscussa dei tricolori estivi di Ostia: la 20enne pugliese (si allena a Casarano, gareggia per i Carabinieri) dopo i 50 e i 100 si prende anche il titolo dei 200 dorso vincendo in 2'......è andata peggio come crono ma ho preso un altro pass e un altro titolo importante - ha detto, ... Laura Letrari saluta Ultima giornata diun po' malinconica per l' ultima gara della ...Nuoto, risultati ultima giornata Assoluti Ostia 2022: tris di vittorie per Toma, Mora vince i 200 dorso. Laura Letrari chiude la carriera ...Signore e signori, in una giornata rovente più che mai, è calato il sipario sui Campionati estivi di nuoto. Nel Centro federale di Ostia un day-3 molto interessante, utile per completare il quadro di ...